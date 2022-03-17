2022/03/17 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاضَ منتخب زامبيا أولى وحداته التدريبيّة في ملعبِ الشعب الدوليّ تحضيراً لمواجهةِ منتخبنا الوطني ودياً في ملعبِ المدينة الدولي يوم الجمعة المُقبل ضمن إطارِ تحضيراتِ منتخبنا لمواجهةِ نظيره الإماراتي ضمن تصفياتِ كأس العالم.وقالَ مدرب المُنتخب الزامبي، الكرواتي أليوشا أسانوفيتش: أنا سعيدٌ بتواجدي في العاصمةِ بغداد، ونقدرُ الدعوةَ التي تلقيناها من الاتحادِ العراقي. لافتا إلى: أن الأجواء طيبةٌ ومثاليةٌ في العاصمةِ بغداد على خلافِ ما يشاعُ في الإعلام، حيث تجولنا في شوارع بغداد وجلسنا في المقاهي، وكان العراقيون لطفاء جداً معنا وكُرماء بحُسنِ الاستقبال أينما تواجدنا.وبيّن: أن المباراة وديةٌ، لا أملك معلوماتٍ عن المنتخبِ العراقي لكني أعلم أن اللاعب العراقي موهوبٌ، لديّ علاقةٌ طيبةٌ مع المدربِ الأسبق للمنتخبِ العراقي كاتانيتش لأننا لعبنا معاً لمنتخبِ يوغسلافيا في وقتٍ سابق.وعن رأيه بقرارِ الاتحادين الدولي والآسيوي الذي صدرَ اليوم فيما يخص نقلَ مباراة العراق والإمارات إلى مدينةٍ محايدة، أبدى أسانوفيتش استغرابه بالقول: وجدنا وضعاً مثالياً، وشوارع العاصمة ترفلُ بالأمن والسلام، وأهل المدينة طيبون للغاية وكرماء، والعراق يستحقُ أن يلعب في ملعبه، مَن يزور العراق ويرى الشارع العراقي والشعب لاشك فإن قراره سيكون مُنصفاً بحق هذه الجماهير المُحبة لكرةِ القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب الزامبي: بغداد مدينة آمنة وأستغرب من قرار الفيفا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب الزامبي: بغداد مدينة آمنة وأستغرب من قرار الفيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).