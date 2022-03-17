ابتلعه منذ 20 يوما.. استخراج هاتف من معدة شاب مصري

2022/03/17 | 00:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / شهدت أحدى مستشفيات مصر واقعة غريبة، اليوم الإربعاء، بعدما تمكن الأطباء من استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه منذ 20 يوما.وتمكن فريق طبي بمستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية (عاصمة إقليم الدلتا)، من استخراج جسم غريب عبارة عن “هاتف محمول ولفافة أخرى”، من معدة لمريض بعد 20 يوما […]

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استخراج هاتف من معدة شاب مصري أولاً على ايرث نيوز.

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