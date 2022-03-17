زيارة لتروتسكى :جيرارد روزنتال 1975 - عبدالرؤوف بطيخ

#عبدالرؤوف_بطيخ على الجزيرة المذهبة الصغيرة ، سلمية وهادئة ، عدد قليل من الصيادين وعدد قليل من المزارعين.
كان المنزل الذي يشغله ليون تروتسكي على الحافة الخارجية للقرية ، خارج المدينة تقريبًا.
بدا المنزل الريفي البسيط العادي مثل المنازل التي تراها في ضواحي باريس ، غير مرغوب فيها على الإطلاق ، مع درج ومظلة.
من أجل الوصول إليه كان عليك عبور حديقة غير مأمونة.
أمام الفيلا نزلت من منحدر شديد إلى البحر.أمام الفيلا ن ......
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