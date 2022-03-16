خطوة روسية خطيرة في أوكرانيا.. بوتين يلجأ لمرتزقة أفريقيا وسوريا

2022/03/17 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتد الحرب الروسية في أوكرانيا وتتعمق الأزمة الإنسانية، فيما ترتفع وتيرة القلق الدولي من احتمال لجوء الرئيس الروسي، فلايديمير بوتين، الذي وصفة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بـ "مجرم حرب" من احتمال استخدامه أسلحة فتاكة ضد المدنيين.

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