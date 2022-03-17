الإمارات: المصرف المركزي يعلن رفع

2022/03/17 | 01:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من الخميس.

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