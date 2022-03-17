تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويكمل عقد المتأهلين لربع نهائي الابطال

2022/03/17 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصل فريق تشيلسي الإنجليزي على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، على حساب فريق ليل الفرنسي.وحل تشيلسي ضيفًا على ليل في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، حيث فاز البلوز بهدفين لهدف.كان ليل قد تقدم بهدف براق يلماز في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، من […]

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