تشيلسي وفياريال يقصيان ليل ويوفنتوس ويبلغان ربع نهائي أبطال أوروبا

2022/03/17 | 01:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتأهل فريقا تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليل الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.وحقق تشيلسي انتصارًا ثمينًا، بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ليل الفرنسي، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل الأهداف للبلوز كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (45+3)، وسيزار أزبليكويتا في الدقيقة 71، بينما سجل بوراك يلماز هدف ليل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 38.وكان تشيلسي قد انتصر في لقاء الذهاب بنتيجة (2-0)، على ملعبه "ستامفورد بريدج" بإنجلترا، ليحسم عبوره لربع النهائي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين.وفي مباراة أخرى، حقق فياريال فوزا عريضا على حساب يوفنتوس، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بمعقل اليوفي بأليانز ستاديوم بتورينو، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.أحرز جيرارد مورينو هدف فياريال الأول بالدقيقة 78 من علامة الجزاء، فيما سجل باو توريس الهدف الثاني بالدقيقة 85، واختتم دانجوما أهداف اللقاء بالهدف الثالث بالدقيقة 90+2 من ركلة جزاء أخرى.وودع يوفنتوس منافسات دوري الأبطال بعد خسارته بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين، بينما تأهل فياريال لربع النهائي.

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