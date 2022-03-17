انطلاق فعاليات مهرجان بابل للثقافة والفنون بدورته التاسعة

2022/03/17 | 01:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تنطلق يوم الخميس 17 آذار/مارس 2022 فعاليات مهرجان بابل للثقافة والفنون في دورته التاسعة.

ستشهد الفعاليات حضور أكثر من 100 نجم عراقي وعربي، مع انطلاق معارض تشكيلية إضافة إلى معرض بابل الدولي للكتاب

وتشهد الفعاليات التي تجري في مدينة بابل الأثرية نشاطات متنوعة ومشاركة عالمية وعربية فضلًا عن العراقية، ولمدة 10 أيام.

كما ستشهد الفعاليات حضور أكثر من 100 نجم عراقي وعربي، مع انطلاق معارض تشكيلية ولفنون أخرى إضافة إلى معرض بابل الدولي للكتاب.

ومن المؤمل أن تضم الفعاليات معرض "المرأة اللوحة" التشكيلي، ومهرجان السرد، وندوات فكرية حول الهوية الثقافية العربية بعد الإرهاب، والكتاب العربي في الزمن الرقمي.

كما سيتضمن المهرجان عروضًا مسرحية أردنية وتونسية وعمانية وعراقية، إضافة إلى عروض سينمائية.

وسيتخلل المهرجان حفلات تنظمها عشرات الفرق الموسيقية والفنانين والعازفين ونجوم المسرح والموسيقى والأدب والرياضة.

وبعد انقطاع دام 20 عامًا، انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 فعاليات مهرجان بابل الدولي، بدورته الخامسة عشرة، على المسرح البابلي، بتظاهرة فنيَّة ثقافية وعروض متنوعة تشمل الموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والتشكيل والسينما وسواها من فعاليات.

وانطلقت فعاليات مهرجان بابل الدولي السنوي لأول مرة في العام 1987، على مدرجات مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل وسط العراق.

وتوقفت فعاليات المهرجان منذ عام 2003 على إثر غزو العراق والتدهور الأمني الذي أعقبه، ليتم استئنافه قبل أقل من عام.

وأعلنت المغنية السورية فايا يونان، أنها ستغني في مهرجان بابل الدولي للثقافة والفنون في 21 آذار/مارس الجاري.

وقالت يونان في فيديو نشرته على صفحتها في "أنستغرام"، وتابعه "ألترا عراق": "الأحبة في العراق وبعد طول انتظار وكثير من الشوق، سنلتقي ونغني سوية لأول مرة في مهرجان بابل للثقافة والفنون".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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