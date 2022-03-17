للمرة الثالثة على التوالي.. يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا

2022/03/17 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع يوفنتوس الإيطالي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي للموسم الثالث توالياً، وذلك بسقوطه إياباً بنتيجة كبيرة على أرضه أمام فياريال الإسباني صفر-3 الأربعاء، في تورينو.

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