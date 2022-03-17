النفط العالمي يقترب من خسارة كل مكاسبه الأخيرة.. وارتفاع للخام العراقي

2022/03/17 | 01:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت أسعار النفط العالمية خمس خسارة في 6 جلسات قبل أن تغلق الجلسة بالقرب من 98 دولارًا للبرميل بالنسبة لمزيج خام برنت، ليقترب من خسارة كل مكاسبه التي حققها مؤخرًا.

سجل مزيج خام برنت عند التسوية 98.02 دولار بفعل محادثات روسية - أوركرانيا وبيانات المخزونات الأميركية

جاء ذلك كردة فعل للمتعاملين على آمال بتقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في نطاق 6 دولارات، بين 97.55 دولار و103.70 دولار قبل أن يسجل عند التسوية 98.02 دولار، منخفضًا بنسبة 2%.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضة 1.5% عند 95.04 دولار للبرميل.

وحتى الآن، خسر خام برنت 24% على مدار الجلسات خلال الستة أيام الماضية بعد أن كسبت 28%.

وكانت موجة شراء محمومة الأسبوع الماضي قد دفعت برنت ليتخطى لفترة وجيزة 139 دولارا للبرميل وسط مخاوف من انقطاع في الإمدادات الروسية.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء 16 آذار/مارس 2022 أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة فاقت 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي بينما كان من المتوقع أن تنخفض.

بالمقابل، سجلت أسعار النفط العراقية ارتفاعًا بنسبة أكثر من 2%، لتبلغ 96.36 دولار للبرميل، وفق آخر تحديث اطلع عليه "ألترا عراق".

وكانت أسعار خام بصرة الثقيل قد فقدت في الجلسة السابقة نحو 7% أو ما يعادل قرابة 7 دولارات، لتسجل أكثر من 94 دولارًا للبرميل.

وهذه هي المرة الثانية منذ أواخر شهر شباط/فبراير التي يغلق فيها الخامان القياسيان العالميان دون مستوى 100 دولار.

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