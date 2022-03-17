لبحث تدهور الوضع الإنساني.. دول غربية تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن

2022/03/17 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنروج وإيرلندا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، الخميس، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، وفق ما أفادت، الأربعاء، مصادر دبلوماسية.

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