إيران تطلق سراح بريطانيتين.. هل هناك علاقة بسداد لندن ديونها؟

2022/03/17 | 02:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت إيران سراح مواطنتين بريطانيتين من أصول إيرانية، الأربعاء، تزامنا مع الإعلان عن سداد بريطانيا ديون لطهران كانت تعود لعقود سابقة.

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