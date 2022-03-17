زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران

2022/03/17 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال مركز جي.إف.زد الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح الخميس.وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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