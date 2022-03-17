زلزال بقوة 5.9 درجة يهز جنوب إيران

2022/03/17 | 03:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت عدة مراكز علمية وقوع زلزال بقوة تصل إلى نحو 6 درجات - ريختر جنوب إيران، الخميس.

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