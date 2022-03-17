مضار العداء للحضارة الغربية

2022/03/17 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عالم اليوم توجد حضارة واحدة فقط وهي الحضارة الغربية.وأقول الغربية اصطلاحا لأنها في الواقع حضارة إنسانية.فهي نشأت في الغرب لكنها سرعان ما اتخذت طابعا عالميا وإنسانيا شاملا.ونحن نشهد اليوم إن جاز التعبير "نكهات" مختلفة لهذه الحضارة.فهناك النكهة الأوروبية باختلاف دولها وهناك النكهة الأميركية والكندية والأسترالية واليابانية والإسرائيلية..الخ.

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