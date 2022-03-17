أراسي وما داز عليك وباقي.. - حسن أحراث

2022/03/17 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث طبعا، كثيرون غيري باقون، رغم المحن والمعاناة وغدر الزمن؛ علما أن البقاء "فيه وفيه"..وبالمقابل، كثيرون رحلوا/غادروا، بسبب الحرمان والتهميش وغصة الظلم والحكرة وتحت التعذيب وفي ظلام الأقبية السرية وبالرصاص الحي وتحت جرافات الموت الصهيونية..



"أ راسنا وما داز عليك وباقي"..



نعم، "راسنا"، وليس رؤوسنا.



لأني أقصد رأسا واحدة، أي رأس المضطهدين والمعذبين فوق الأرض مثلي، سواء الباقين أو الراحلين/المغاد ......





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