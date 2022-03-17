كلوب يوضح سبب غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية أمام أرسنال

2022/03/17 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مدرب ليفربول الإنكليزي، يورغن كلوب، على أن "كل شيء على ما يرام" مع نجم الفريق المصري، محمد صلاح، بعد أن احتفظ بالأخير على دكة البدلاء في الشوط الأول من المباراة ضد الأرسنال.

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