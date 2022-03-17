بعد سجنهما لسنوات.. بريطانيان أفرجت عنهما إيران يصلان إلى بريطانيا

2022/03/17 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قنوات تلفزيونية بريطانية أن مواطنين بريطانيين من أصل إيراني أفرجت عنهما طهران بعد أن أمضيا سنوات خلف القضبان وصلا إلى بريطانيا في وقت مبكر الخميس، عقب تسديد لندن لدين قديم إلى طهران يتعلق بصفقة سلاح ملغاة أبرمت في عهد الشاه.

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