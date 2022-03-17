الجيش الأوكراني يدمر المزيد من المروحيات الروسية في ثاني غارة على مطار خيرسون

2022/03/17 | 05:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز أن الجيش الأوكراني شن غارة ثانية، خلال 24 ساعة، على مطار خيرسون الدولي حيث دمر عددًا من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية التي كانت موجودة في المطار.

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