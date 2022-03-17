بريطانيا توضح ما اتفق عليه محمد بن سلمان وبوريس جونسون بزيارة الأخير للسعودية

2022/03/17 | 05:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، فجر الخميس بتوقيت مكة، تغريدة عقبت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء بوريس جونسون الذي زار المملكة والإمارات.

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