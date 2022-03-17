الغزو الروسي يخلق أزمة صحية.. أمراض خطيرة تهدد الأوكرانيين

2022/03/17 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا، تضاف إلى تهديدات الصواريخ والقنابل العنقودية والقصف المدمر، تهديدات تفشي الأمراض الانتقالية الخطيرة بسبب الظروف الصحية السيئة التي يجبر الأوكرانيون على العيش تحت ظلها يوميا.

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