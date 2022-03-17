مديرية شهداء نينوى: بلديَّة المحافظة تؤخر توزيع أراضي المستحقين

2022/03/17 | 06:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: شروق ماهر

حمَّلت مديرية شهداء نينوى بلدية المحافظة مسؤولية تأخر إجراءات الفرز لـ 2800 قطعة أرض كانت قد خصصتها لها حكومة نينوى المحلية منذ أكثر من ستة أشهر، لتوزيعها بين المستفيدين من ذوي الشهداء.

وناشد مدير عام المديرية محمد علي عسكر، من خلال "الصباح"، الحكومتين الاتحادية والمحلية، "تسليم قطع أراضي ذوي شهداء نينوى أسوة بالمحافظات الأخرى، ودعوة بلدية الموصل لتسريع إنجاز أعمال توزيعها بين المستحقين".

وبين أنَّ "بلدية الموصل لم تجرِ أعمال فرز أو تحديد للقطعة المخصصة"، مشيراً إلى "وجود تعمد في عرقلة وتأخير توزيعها".

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