تفاعل على صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز باستقبال أمير مكة

2022/03/17 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز خلال استقباله لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل.

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