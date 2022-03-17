أوكرانيا تعلن إطلاق سراح عمدة ميليتوبول مقابل 9 جنود روس

2022/03/17 | 06:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، إطلاق سراح عمدة بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف في إطار تبادل للأسرى.

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