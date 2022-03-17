ريال مدريد يتبرع بمليون يورو للاجئين الفارين من أوكرانيا

2022/03/17 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع ريال مدريد بمليون يورو (1.10 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات النازحين في أوكرانيا وسط استمرار عمليات الغزو للقوات الروسية، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

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