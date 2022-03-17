تفاعل على تصريح بوتين

2022/03/17 | 07:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها أكد على أن بلاده لن تركع أمام الضغوط الغربية.

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