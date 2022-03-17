اليجري : فياريال كان يدافع بـ 9 لاعبين واعتمد على المرتدات

2022/03/17 | 07:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأكد المدير الفني ليوفنتوس، ماسيمليانو أليجري، أن لاعبي فريقه قدموا مباراة جيدة رغم الخسارة 0-3 أمام فياريال.وقال أليجري في تصريحات بعد المباراة : " كنت سألعب المباراة بنفس الطريقة، اللاعبون ظهروا بشكل جيد طيلة 60 دقيقة " ، مضيفاً " في مرحلة معينة ، قام فياريال بوضع لاعبيه في الدفاع، وانتظروا الفرصة لكسر جمود اللقاء ".واوضح اليجري : " علينا تقبل الهزيمة، خسارة مؤلمة لكن لا يمكنني الشكوى من اللاعبين لأنهم لعبوا بشكل جيد "، منوهاً " أقدم التهنئة لإيمري لأنه كان يتبع النهج الصحيح، هذه هي كرة القدم، وفي بعض الأحيان تكون في صالحك وأحياناً ضدك ". وواصل اليجري : "حاولنا تحريك الكرة، فياريال كان يدافع بـ 9 لاعبينٍ ، وسنحت لنا بعض الفرص، وكان فياريال يأمل أن نصل للوقت الإضافي أو الاستفادة من بعض الفرص، كنا على خطأ في ركلة الجزاء، وبدلاً من قلب النتيجة، استقبلنا هدفين وفقدنا السيطرة ".المصدر/ كورة

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