"أطفال".. تحذير لم يوقف القصف الروسي على ملجأ للمدنيين

2022/03/17 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر صور الأقمار الصناعية مسرحًا قد جرى قصفه في أوكرانيا حيث كان المدنيون يحتمون وقد كتبت كلمة "أطفال" باللغة الروسية على الرصيف خارج المبنى، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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