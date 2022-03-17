3 سيناريوهات لانتهاء الصراع الروسي الغربي بأوكرانيا.. أكاديمي سعودي يوضح

2022/03/17 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، إلى الغزو الروسي لأوكرانيا والصراع الروسي الغربي بأوكرانيا مشيرا إلى أن نهاية الصراع هو واحدة من ثلاث نتائج لا رابع لها على حد تعبيره.

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