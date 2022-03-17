اليوم : انطلاق منافسات بطولة العراق لالعاب القوى

2022/03/17 | 07:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع تنطلق اليوم منافسات بطولة أندية ومؤسسات العراق لألعاب القوى للفئات العمرية ولكلا الجنسين وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي.وقال الأمين المالي لاتحاد ألعاب القوى زيدون جـواد لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، ان " الاتحاد عقد المؤتمر الفني بحضور ممثلي ومدربي الأندية وجرى تحديد اللوائح الخاصة وتسجيل أسـمـاء اللاعبين والـلاعـبـات حسب الأعمارالقانونية " ، مضيفاً ان " الاتــحــاد أكـمـل جميع الأمــوراللوجستية للبطولة لتكون نسخة استثنائية من حيث المعدات وتهيئة الملعب وإكمال الشاشات الخاصة بالسباقات ، كما تم إعـداد برنامج لكشف التلاعب بالأعمار ".وأضـاف جواد : "في ضوء نتائج هذه البطولة سيتم اختيار تشكيلة المنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات خارجية عديدة منها المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها تركيا ودورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام في مدينة هان الصينية، وكذلك في بطولة غرب آسيا التي ستحتضنها لبنان خلال شهرأيــار المقبل، وبطولة العرب التي ستقام في القاهرة شهر حزيران المقب ".

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