"الحديقة الطائرة".. معلم فريد يوفر مشاهد ساحرة لموقع إكسبو2020 دبي

2022/03/17 | 07:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزدخر موقع إكسبو2020 دبي بمختلف العجائب.وإذا كنت ترغب برؤيتها من زاوية مختلفة، توفر حديقة الثريا في حديقة اليوبيل، مشاهد ساحرة بفضل ارتفاعها الذي يبلغ 55 مترًا.

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