واشنطن ترسل 100 صاروخ مسير لأوكرانيا

2022/03/17 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت صحيفة “POLITICO” إن الولايات المتحدة سترسل 100 صاروخ مسير من طراز “Switchblade” إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة المساعدات العسكرية المقدمة من واشنطن البالغة 800 مليون دولار.وصرح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايك ماكول، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، لـ “POLITICO” أن الولايات المتحدة “تعمل مع الحلفاء” لإرسال […]

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