القبض على اربعة متهمين بقضايا مختلفة في واسط

2022/03/17 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اربعة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على اربعة مطلوبين وفق أحكام المواد (٤٣٠ و ٣٩٣ و ٤٠٥) ق.ع”.وأضافت انه “تم اتخاذ […]

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