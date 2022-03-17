2022/03/17 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لن يكون بوسع مستخدمي منصة “نتفليكس” قريبا تقاسم كلمة السر الخاصة بحساباتهم مع آخرين، دون عقاب من الشركة المالكة.وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، أن “نتفليكس” ستبدأ في فرض غرامات على المستخدمين الذين يتقاسمون كلمة السر الخاصة بحساباتهم على المنصة مع آخرين.والمقصود بالأشخاص الآخرين هنا، هم الذين يعيشون خارج المنزل […]

ظهرت المقالة عقاب للمخالفين..



“خبر سيء” لمستخدمي نتفليكس أولاً على ايرث نيوز.

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