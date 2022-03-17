القوات الأوكرانية تشن هجوما مضادا لصد التقدم الروسي

2022/03/17 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أوكرانيا إن جيشها شن هجومًا مضادًا لصد القوات الروسية في عاصمتها كييف ومدن رئيسية أخرى، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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