الصور الظلية الثورية ل ليف دافيدوفيتش برونشتاين (تروتسكي)بقلم أناتولي لوناشارسكي 1923 . - عبدالرؤوف بطيخ

2022/03/17 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ دخل تروتسكي تاريخ حزبنا بشكل غير متوقع إلى حد ما وبتألق فوري.كما سمعت ، بدأ نشاطه الاشتراكي الديموقراطي على مقاعد المدرسة ونفي قبل بلوغه الثامنة عشرة.هرب من المنفى.



أثار التعليق لأول مرة عندما ظهر في مؤتمر الحزب الثاني حيث حدث الانقسام.



من الواضح أن تروتسكي فاجأ الناس في الخارج بفصاحته وبتعليمه الذي كان رائعا بالنسبة لشاب ، وبكل ثقته بنفسه.



قيلت عنه حكاية ربما تكون غير صحيحة ، لكنها مع ذلك م ......





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