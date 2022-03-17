خبير اقتصادي: “الدولار الغذائي” خير وسيلة لانهاء حالة ارتفاع الأسعار

2022/03/17 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بين الخبير الاقتصادي احسان الكناني، الخميس، ان الحكومة بإمكانها اللجوء الى خطة من شأنها تخفيض أسعار المواد الغذائية في البلاد بدلا من تصفير الرسوم الكمركية، لافتا الى إمكانية التعامل بالدولار الغذائي، بحيث يتم تسجيل تجار المواد الغذائية لدى المصارف لبيع الدولار عليهم بسعر مدعوم من الدولة لضمان تخفيض أسعار المواد الغذائية المستوردة.[…]

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