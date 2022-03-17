قائمة بعدد وأنواع الصواريخ والمعدات التي سترسلها أمريكا لأوكرانيا بعد إعلان بايدن عن مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار

2022/03/17 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، عن مساعدة أمنية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك إجمالي المساعدات الأمنية التي التزمت بها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا إلى مليار دولار أمريكي في الأسبوع الأخير وحده ومليا

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