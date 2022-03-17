الشيخ حمودي يعتبر قرار الفيفا “سياسي ظالم” ويدعو اتحاد الكرة لرفضه

2022/03/17 | 08:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، قرار الفيفا “سياسي ظالم”، فيما دعا اتحاد الكرة لرفضه.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز على نسخة منه، إن “قرار الفيفا بحرمان العراق من اللعب على أرضه ظالم، وذو بعد سياسي يندرج تحت محاولات مواصلة عزل العراق، وتشويه صورة الحياة فيه، […]

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