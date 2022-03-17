 البياتي: بارزاني حصل على ضوء اخضر من الصدر والسنة للمضي بالرئاسة

2022/03/17 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد النائب السابق جاسم البياتي، الخميس، على ضرورة التوافق بين الاطراف السياسية لانهاء حالة الانسداد والمضي بتشكيل الحكومة، لافتا الى ان المؤشرات تفيد بحصول حزب بارزاني على ضوء اخضر من الصدر والسنة للحصول على المنصب الرئاسي.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “المعطيات تشير الى حصول مسعود البارزاني على ضوء اخضر من زعيم التيار […]

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