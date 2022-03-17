القبض على 13 مخالفاً أجنبياً وضبط مخدرات بحوزة ثلاثة منهم في بغداد

2022/03/17 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على 13 مخالفاً من الجنسية الأجنبية، مع ضبط مخدرات بحوزة ثلاثة منهم في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية نفذت عملية تفتيش ضمن منطقة الفضل أسفرت عن القبض على 13 مخالفاً من حملة الجنسية الاجنبية".وأشار إلى أن "القوة الأمنية ضبطت خلال العملية بحوزة ثلاثة منهم، مخدرات، لغرض الاستخدام الشخصي".

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