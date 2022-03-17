مدرب زامبيا يبدي استغرابه من قرار فيفا ويؤكد: بغداد مدينة آمنة

2022/03/17 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب منتخب زامبيا بكرة القدم الكرواتي أليوشا أسانوفيتش، أن بغداد مدينة آمنة، معرباً عن استغرابه من قرار الاتحاد الدولي بنقل مباراة العراق والإمارات إلى خارج البلاد.وقالَ أسانوفيتش في تصريح نشره اتحاد الكرة العراقي “أنا سعيدٌ بتواجدي في العاصمةِ بغداد، ونقدرُ الدعوةَ التي تلقيناها من الاتحادِ العراقي”.واشار إلى أن “الأجواء طيبةٌ […]

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