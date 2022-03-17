القبض على ١٣ مخالفا لشروط الاقامة في بغداد

2022/03/17 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ١٣ مخالفا لشروط الاقامة من حملة الجنسية الاجنبية في منطقة الفضل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة امنية نفذت عملية تفتيش ضمن منطقة الفضل اسفرت عن القبض على ١٣ مخالف من حملة الجنسية الاجنبية”.واضاف انه “تم العثور على مخدرات بحوزة […]

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