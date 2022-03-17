2022/03/17 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هبطت أسعار النفط للمرة الخامسة في ست جلسات الخميس، في رد فعل للمتعاملين على آمال حصول تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وتشهد سوق النفط تقلبات حادة منذ حوالي أسبوعين، وجرى تداول الخامين القياسيين كليهما على مدار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تسجل انخفاضا بعد المحادثات بين روسيا وأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تسجل انخفاضا بعد المحادثات بين روسيا وأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).