الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بالكهرباء

2022/03/17 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت المفوضية الأوروبية للطاقة، اليوم الخميس، عن ربط الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بشبكته الكهربائية.وذكرت مفوضية الطاقة، في بيان انه “في هذا المجال، أصبحت أوكرانيا الآن جزءا من أوروبا، والاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في قطاع الطاقة، بضمان التدفق العكسي للغاز /المستورد من روسيا/ إليها وتوصيل إمدادات الطاقة التي تشتد الحاجة إليها”.من جهتها […]

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