البولاني: كل السيناريوهات ستكون مطروحة اذا فشلت جلسة انتخاب الرئيس

2022/03/17 | 09:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر عضو مجلس النواب جواد البولاني، الخميس، من أن كلَّ السيناريوهات ستكون مطروحة في حال فشلت جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية يوم السادس والعشرين من اذار الحالي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البولاني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك خشية من أن تكون هناك تجاوزات […]

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