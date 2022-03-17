استكشف عروض الـ

2022/03/17 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذيع CNN، ريتشارد كويست، يجلس مع "دراغ كوين" الشهيرة في تايلاند، بانجينا هيلز، لمناقشة فنها وتاريخ البلد في الانسيابية بين الجنسين.

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