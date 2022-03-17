ائتلاف دولة القانون يكشف عن موعد حسم اختيار رؤساء اللجان النيابية

2022/03/17 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار رؤساء اللجان سوف يتم ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

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