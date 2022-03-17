2022/03/17 | 09:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الخميس، ان التوافق على جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الوزراء لايرتبط بالتفاهمات حول منصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الملف الاول يرتبط بالكتلة الشيعية فقط، في حين يتعلق ملف الرئاسة بالبيت الكردي الذي ينبغي ان يحسم امره قبل جلسة انتخاب الرئيس.تابع قناة “المعلومة ” على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي: التوافق على “جعفر الصدر” لايرتبط بالتفاهم حول “رئيس الجمهورية”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمامي: التوافق على “جعفر الصدر” لايرتبط بالتفاهم حول “رئيس الجمهورية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).