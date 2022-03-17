اتقاذ فتاة من محاولة انتحار في ميسان

2022/03/17 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شرطة ميسان، اليوم الخميس، عن انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجمهوري بالمحافظة.وذكر اعلام الشرطة في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت دوريات قسم شرطة نجدة قاطع حطين في مديرية شرطة محافظة ميسان ، من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجمهوري ، جاء ذلك بعد ورود نداء من […]

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